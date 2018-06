Kathmandu (AFP) Angesichts anhaltender Proteste gegen eine neue Verfassung in Nepal haben führende Politiker des Landes zur Ruhe gemahnt. "Wir rufen die Öffentlichkeit zur Zurückhaltung und zu einem Ende der Proteste auf und dazu, uns mit Vorschlägen zu unterstützen", erklärten Ministerpräsident Sushil Koirala und andere ranghohe Politiker am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung. Die Regierung sei bemüht, Lösungen für die kritisierten Punkte zu finden und die Interessen des Volkes zu berücksichtigen.

