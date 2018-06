Kigali (AFP) Nach einer Volksbefragung zu einer möglichen Verfassungsänderung in Ruanda, die Staatschef Paul Kagame eine dritte Amtszeit ermöglichen würde, hat das Parlament grünes Licht für das Vorhaben gegeben. Lediglich rund ein Dutzend der befragten Wahlberechtigten hätten die Pläne abgelehnt, berichtete die regierungsnahe Zeitung "New Times" am Dienstag. Die Abgeordneten hätten darauf verwiesen, dass Kagame "den Befreiungskrieg von 1990 geführt, dem Völkermord an den Tutsi von 1994 ein Ende gesetzt und die Wirtschaft im Land angekurbelt" habe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.