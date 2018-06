Stockholm (AFP) Nach dem tödlichen Messerangriff in einer Ikea-Filiale in Schweden hat einer der beiden festgenommenen Verdächtigen jegliche Beteiligung bestritten. Der junge Mann, der am Montag an einer Bushaltestelle in Västeras in Zentralschweden gefasst worden war, habe in ersten Befragungen eine Verwicklung in die Attacke bestritten, sagte die für den Fall zuständige stellvertretende Staatsanwältin Eva Lindahl der Zeitung "Expressen". Medienberichten zufolge handelt es sich bei beiden Festgenommenen um Flüchtlinge.

