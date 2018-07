Madrid (AFP) Ein auf Korsika beschlagnahmtes Gemälde des Malers Pablo Picasso ist von der französischen Mittelmeerinsel zurück nach Spanien gebracht worden. Beamte der Guardia Civil holten das Gemälde "Kopf einer jungen Frau" mit einem Schätzwert von mehr als 25 Millionen Euro am Dienstag auf Korsika ab, wie die spanische Polizei mitteilte. Ihr Flugzeug verließ am Mittag den Flughafen der korsischen Stadt Bastia. Das Gemälde soll in einem Lager des Reina-Sofia-Museums in Madrid aufbewahrt werden, bis eine Entscheidung über seine Zukunft getroffen wird.

