Madrid (AFP) Das Urlaubsland Spanien hofft für dieses Jahr auf eine neue Rekordzahl an Touristen. Die bisher vorliegenden Zahlen seien "spektakulär", sagte Regierungschef Mariano Rajoy am Dienstag in Mondariz in Gallizien. Allein im ersten Halbjahr seien mehr als 29 Millionen Touristen nach Spanien gereist. Für das Gesamtjahr werde mit einem "historischen Rekord" von insgesamt 68 Millionen Urlaubern gerechnet, ergänzte er.

