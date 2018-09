Köln (SID) - 65 Tage nach dem Triumph in der Königsklasse geht es für Torwart Marc-André ter Stegen und seinen Verein FC Barcelona um die erste Trophäe der neuen Saison. Im europäischen Supercup trifft der Champions-League-Sieger auf seinen spanischen Kontrahenten, Europa-League-Gewinner FC Sevilla. Anstoß in der georgischen Hauptstadt Tiflis ist um 20.45 Uhr.

Bis zum 23. August steht in Aachen alles im Zeichen des Pferdesports: Bei der Reit-EM gehen im Westen Deutschlands 475 Sportler und mehr als 1654 Sport- und Showpferde aus 30 Nationen an den Start. Im Mannschaftswettbewerb in der Dressur gilt der Gastgeber als Topfavorit, aber auch im Einzel sowie beim Springreiten ist der deutschen Equipe Edelmetall zuzutrauen. Die Eröffnungsfeier in der Soers beginnt um 19.45 Uhr.