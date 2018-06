Antwerpen (SID) - Die deutschen Hockey-Damen befinden sich vor den Europameisterschaften in London (21. bis 30. August) weiter in guter Form. Die Mannschaft von Trainer Jamilon Mülders gewann das erste von drei Test-Länderspielen in Antwerpen gegen Gastgeber Belgien mit 5:2 (3:2). Marie Mävers (3.), Eileen Hoffmann (7. und 56.), Charlotte Stapenhorst (12.) und Luisa Steindor (56.) erzielten die deutschen Treffer.