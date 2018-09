Bangkok (AFP) Neue Sorge um Thailands gesundheitlich angeschlagenen König Bhumibol Adulyadej: Der 87-Jährige sei wegen "Wassers im Gehirn" und einer Entzündung im Brustbereich im Krankenhaus behandelt worden, teilte der Palast am Montagabend mit. Den Ärzten sei es gelungen, das Wasser im Gehirn des am längsten amtierenden Monarchen der Welt zu verringern, hieß es in einer der sehr seltenen Mitteilungen des Palastes weiter. Demnach hatte der König zwischenzeitlich Fieber und Herzprobleme.

