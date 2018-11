Istanbul (AFP) Die verbotene Rebellengruppe Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) hat Bedingungen für ein Ende der neu aufgeflammten Gewalt im Kurdengebiet der Türkei gestellt. Die Union der Gemeinschaften Kurdistans (KCK), eine politische Organisation der PKK, fordert eine unabhängige Überwachung einer neuen Waffenruhe, wie türkische Medien am Dienstag unter Berufung auf eine KCK-Erklärung meldeten. Zudem müssten alle in den vergangenen zwei Jahren inhaftierten politischen Gefangenen freigelassen werden. Bei einem PKK-Angriff in Südostanatolien wurde in der Nacht ein weiterer türkischer Soldat getötet.

