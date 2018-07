Ankara (AFP) Nach der tödlichen Anschlagsserie in der Türkei hat die Armee Stellungen der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) im Südosten des Landes bombardiert. 17 Positionen der kurdischen Rebellen seien in der Nacht zum Dienstag in der Provinz Hakkari "neutralisiert" worden, teilte die Armee mit. Die PKK bekannte sich zu einem der Anschläge am Montag und stellte zugleich Bedingungen für eine Rückkehr zur Waffenruhe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.