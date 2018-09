Washington (AFP) Die als Kind mit der Fernsehserie "Unsere kleine Farm" bekannt gewordene US-Schauspielerin Melissa Gilbert will in den Kongress einziehen. Sie werde im November 2016 als Kandidatin für die Demokraten in einem Wahlkreis in Michigan antreten, kündigte Gilbert am Dienstag an. Sie wolle "das Leben ein wenig einfacher machen für all die Familien, die durch den Rost der heutigen Wirtschaft fallen", erklärte die 51-Jährige auf ihrer Wahlkampf-Website.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.