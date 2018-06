Ludwigsburg (SID) - Die MHP Riesen Ludwigsburg haben sich für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga mit Center Jason Boone (29) verstärkt. Der US-Amerikaner, der von 2007 bis 2014 für die BG Göttingen und die s.Oliver Baskets Würzburg insgesamt 227 BBL-Spiele absolviert hatte, kommt vom französischen Erstliga-Absteiger SOMB Boulogne-sur-Mer.

"Jason ist ein charakterlich großartiger Mensch, der in unserem System spielen kann. Er ist in exzellenter Form und ich denke, er ist heiß darauf sein Comeback in Deutschland zu geben", sagte Ludwigsburgs Trainer John Patrick. Unter seinem Landsmann hatte Boone bereits in Würzburg gespielt.