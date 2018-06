Palma de Mallorca (SID) - Es ist weiterhin offen, ob Basketball-Superstar Dirk Nowitzki schon am Freitag (21.00 Uhr) beim Länderspiel in Zagreb gegen Gastgeber Kroatien sein Comeback in der deutschen Nationalmannschaft gibt. "Es kann sein, dass die Entscheidung erst nach dem Training in Zagreb fällt", sagte Christoph Büker, Sprecher des Deutschen Basketball Bundes (DBB), dem SID.

Am Donnerstag reist der DBB-Tross nach dem Ende des Trainingslagers auf der Ferieninsel Mallorca zum Vorbereitungsspiel auf die EM (5. bis 20. September) mit der Vorrunde in Berlin nach Kroatien. NBA-Profi Nowitzki (37) war am Montag nach einer vierjährigen Pause in den Kreis der Nationalmannschaft zurückgekehrt. Zuvor hatte der Kapitän der Dallas Mavericks in seiner Heimatstadt Würzburg mit Mentor Holger Geschwindner trainiert.

Sollte Nowitzki am Freitag noch nicht zum Einsatz kommen, wird er am Sonntag (15.30 Uhr) beim Wiedersehen mit den Kroaten in Bremen sein 142. Länderspiel absolvieren.