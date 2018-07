Peking (AFP) Nach einem Erdrutsch im Norden Chinas ist nach Dutzenden Vermissten gesucht worden. Eine Million Kubikmeter Erde hätten in der Nacht zum Mittwoch die Unterkünfte eines Bergwerks in Shangluo in der nördlichen Provinz Shaanxi verschüttet, teilten die örtlichen Behörden mit. Etwa 40 Menschen würden vermisst. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte des Bergwerks suchten nach den Verschütteten. Das Bergwerk wurde nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua von der Bergbaufirma Wuzhou betrieben.

