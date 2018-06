Frankfurt/Main (AFP) Eine erneute Abwertung des chinesischen Yuan hat die Aktienkurse am Mittwoch weltweit auf Talfahrt geschickt. Der Deutsche Aktienindex (Dax) rutschte unter die Marke von 11.000 Punkten und schloss mit 3,3 Prozent im Minus. Die Börsen in Paris und Amsterdam gingen mit einem Minus von rund 3,4 Prozent aus dem Handel, die Börse in London schloss 1,40 Prozent niedriger als am Vortag.

