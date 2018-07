Berlin (AFP) Das Bundeskabinett hat am Mittwoch in Berlin beschlossen, die geltenden Anti-Terror-Gesetze um weitere fünf Jahre zu verlängern. Die Vorschriften waren nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA erlassen worden und wären im kommenden Jahr ausgelaufen. Sie sollen nun bis 2021 gelten, wie die Bundesregierung nach der Kabinettssitzung mitteilte.

