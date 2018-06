Berlin (AFP) Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) hat die zweite Stufe der Pflegereform als Fortsetzung eines "Kraftakts" für eine bessere Pflege bezeichnet. "Die Reform nutzt allen - den Pflegebedürftigen, ihren Angehörigen und unseren Pflegekräften", sagte Gröhe am Mittwoch in Berlin. Es gehe darum, dass "besser und genauer abgebildet wird, was die einzelnen Pflegebedürftigen brauchen". Die Unterstützung starte deutlich früher als bisher, zum Beispiel, wenn eine Dusche altersgerecht umgebaut werden müsse oder Hilfe im Haushalt nötig sei.

