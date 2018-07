Düsseldorf (AFP) Auf dem deutschen Arbeitsmarkt sind auch bereits länger in Deutschland lebende Migranten benachteiligt. Sie müssten deshalb gezielt gefördert werden, forderten Wissenschaftler des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung in einer am Mittwoch in Düsseldorf vorgelegten Studie. Die Erwerbslosenquote von Migranten liegt demnach insgesamt bei fast zehn Prozent und damit etwa doppelt so hoch wie im Rest der Bevölkerung.

