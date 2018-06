Prag (AFP) Die Verlagsgruppe Passau verkauft die tschechische Mediengruppe Vltava-Labe-Presse (VLP) und damit die größte Regionalzeitung des Landes, Denik, an die tschechisch-slowakische Investorengruppe Penta. Teil des Pakets seien auch 51 Prozent der Anteile an der Gesellschaft Astrosat Media, die mehrere Wochenzeitschriften sowie die tschechische Ausgabe des Magazins "National Geographic" publiziert, teilte Penta am Mittwoch mit. Über einen Preis wurde nichts bekanntgegeben.

