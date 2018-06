Los Angeles (dpa) - Der Italo-Amerikaner Tony Sirico (73) und

Star-Regisseur Woody Allen (79) werden erneut zusammenarbeiten. Wie das Kinoportal "Deadline.com" berichtet, wird Sirico in Allens nächstem Film an der Seite von Parker Posey, Kristen Stewart, Bruce Willis, Blake Lively und Jesse Eisenberg mitspielen.

Inhalt und Titel des Films sind noch geheim. Sirico, der einen Mann namens Vito mimen soll, war schon in mehreren Allen-Filmen zu sehen, darunter "Bullets Over Broadway" und "Harry außer sich". Der auf Verbrecherrollen spezialisierte Schauspieler ist vor allem als Mafioso aus der Fernsehserie "Die Sopranos" bekannt. Im November bringt Allen seinen jüngsten Film "Irrational Man" mit Emma Stone und Joaquin Phoenix in die deutschen Kinos.