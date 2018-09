Nyon (SID) - Die Superstars Lionel Messi (FC Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) und Luis Suárez (ebenfalls Barcelona) stehen im Finale der Wahl zu Europas Fußballer des Jahres 2015. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Mittwoch bekannt. Aus den Top-3 wählen am 27. August in Monaco Journalisten aus allen 54 UEFA-Verbänden den besten Spieler des Kontinents.

Titelverteidiger der in dieser Form seit 2011 durchgeführten Abstimmung ist Weltfußballer Ronaldo (30), der in der Saison 2014/15 aber nur die eher unbedeutenden Titel im europäischen Supercup und bei der Klub-WM gewinnen konnte. Messi (28) holte mit den Katalanen dagegen das Triple und feierte am Dienstagabend mit dem Gewinn des Supercups (5:4 n.V. gegen den FC Sevilla) seinen insgesamt 25. Titel im Trikot des FC Barcelona.

Schon auf der zehn Weltstars umfassenden "Shortlist" stand kein deutscher Weltmeister mehr, Vorjahresfinalist Manuel Neuer (Bayern München) landete auf Platz zwölf. Bester Bundesligaprofi der Saison 2014/15 war Neuers Teamkollege Arjen Robben (Platz elf), der bei der Wahl im vergangenen Jahr hinter Ronaldo und Neuer Platz drei belegt hatte. Von den zehn besten standen nur Ronaldo und Eden Hazard (FC Chelsea) nicht im Berliner Champions-League-Finale zwischen dem FC Barcelona und Juventus Turin (3:1).

Bei den Frauen winkt Celia Sasic (Karriere nach der WM beendet) und Dzsenifer Marozsan vom Champions-League-Sieger 1. FFC Frankfurt die Auszeichnung zu Europas Fußballerin des Jahres, die Nadine Keßler im vergangenen Jahr gewonnen hat. Konkurrentin ist die Französin Amandine Henry.