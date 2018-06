Berlin (AFP) Im Griechenland-Drama kommt es am Freitag zum nächsten Showdown: Nach dem erwarteten Ja des Athener Parlaments zu den Bedingungen für das dritte Rettungspaket am Donnerstag sollen einen Tag später die Euro-Finanzminister in Brüssel den Daumen heben - oder senken. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sieht noch erheblichen Klärungsbedarf, wie sein Ministerium am Mittwoch klarmachte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.