Istanbul (AFP) Die türkischen Behörden wollen nach Medienberichten tausende Flüchtlinge im Westen des Landes an der Überfahrt ins nahe Griechenland hindern. Die meist syrischen Flüchtlinge, die sich im westtürkischen Izmir für die Fahrt auf die griechische Insel Chios versammelt haben, sollten zunächst in ein Fußballstadion gebracht und später in Lagern untergebracht werden, meldete die Online-Ausgabe der Zeitung "Hürriyet" am Mittwoch. Begründet werde dies mit Hygiene- und Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit den Flüchtlingen in Parks und auf Plätzen in Izmir.

