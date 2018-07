London (AFP) Ein britisches Gericht hat am Mittwoch ein Paar aus Wales wegen Sex in der Öffentlichkeit zu einer Geldstrafe verurteilt. Es gebe "nicht den geringsten Zweifel an der Natur" der Handlungen, die die beiden Mittvierziger im vergangenen Jahr bei einem Konzert im Londoner Hyde Park aneinander vorgenommen hätten, sagte Richter Charles Wide in der britischen Hauptstadt. Die 47-jährige Lisanne Beck und ihr 48-jähriger Partner Simon Murphy, die die Vorwürfe abstreiten, müssen laut Urteil eine Geldstrafe von jeweils 1000 Pfund (1400 Euro) sowie die Prozesskosten in Höhe von 1750 Euro zahlen.

