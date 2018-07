Schwerin (dpa) - Die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt haben den Bund aufgefordert, ihnen Flächen für den Gewässerschutz und den Schutz vor Hochwasser zu übertragen. Die Finanz- und Landwirtschaftsminister der drei Länder legten ihre Forderungen auf Initiative von Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus in einem Brief an Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble dar, wie das Agrarministerium in Schwerin mitteilte. Zurzeit würden zu viele Flächen an nicht-landwirtschaftliche und überregionale Investoren verkauft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.