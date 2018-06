Bogotá (AFP) In Kolumbien haben sich 20 minderjährige Schüler mit einem Chemiegemisch vergiftet. Ein 14-Jähriger sei gestorben, nachdem er an einer Mixtur aus Löschpulver und Klebstoff geschnüffelt habe, teilten die Gesundheitsbehörden in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá am Dienstag mit. Der Jugendliche wurde demnach ohne Lebenszeichen in eine Klinik eingeliefert. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Seine Mitschüler erlitten keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Sie sollten noch am Dienstag aus dem Krankenhaus entlassen werden.

