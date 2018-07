Los Angeles (dpa) - Britney Spears (33) freut sich über eine Gastrolle in der US-Fernsehserie "Jane the Virgin". "Ein Traum wird wahr", twitterte die Sängerin ("Toxic", "Lucky") am Dienstag (Ortszeit). Die Show sei eine ihrer Lieblingsserien.

Die Hauptdarstellerin der Dramakomödie, Gina Rodriguez (31), zeigt sich ebenso begeistert von ihrer neuen Kollegin am Set: "Ich bin gerade buchstäblich vom Stuhl gefallen", twitterte sie der US-Musikerin. "Ich kann es nicht erwarten, mit dir zu arbeiten, Hübsche. Ich habe überall Gänsehaut."

Die Serie, die in Deutschland bei Sixx läuft, dreht sich um eine gottesfürchtige junge Frau, die versehentlich künstlich befruchtet wird. Rodriguez bekam für ihre Rolle als Jungfrau Jane in diesem Jahr den Fernseh- und Filmpreis Golden Globe.

Für Spears ist es nicht der erste Gastauftritt im TV: Sie spielte bereits in Comedyserien wie "How I Met Your Mother" und "Will & Grace" kleinere Rollen.

