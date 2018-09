Mexiko-Stadt (AFP) Im Fall der Ermordung des mexikanischen Fotoreporters Rubén Espinosa und vier Frauen ist der umstrittene Gouverneur des Bundesstaats Veracruz von der Staatsanwaltschaft vernommen worden. "Ich habe auf alle ihre Fragen geantwortet und deutlich gemacht, dass ich mich vollkommen von den Vorfällen abgrenze, die sich am 31. Juli in Mexiko-Stadt ereigneten", schrieb Gouverneur Javier Duarte nach seiner Aussage am Dienstag im Internetdienst Twitter.

