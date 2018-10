Brüssel (AFP) Die Nato hat Kritik an einer wachsenden Zahl von Manövern im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt zurückgewiesen. "Nato-Militärmanöver machen einen Krieg in Europa nicht wahrscheinlicher", sagte Nato-Sprecherin Carmen Romero am Mittwoch in Brüssel. Zuvor hatte das Londoner Institut European Leadership Network (ELN) einen Bericht mit dem Titel "Vorbereiten auf das Schlimmste: Machen die Militärübungen Russlands und der Nato einen Krieg in Europa wahrscheinlicher?" veröffentlicht.

