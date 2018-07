Genf (AFP) Kuhglocken auf Alpenwiesen: Was sich nach Heidi-Idyll anhört, ist für Anwohner einer Weide im Schweizer Kanton Zürich zum dauerhaften Ärgernis geworden, so dass sie gegen das Gebimmel der Wiederkäuer vor Gericht zogen. Der am Mittwoch bekannt gewordene Urteilsspruch gab den Klägern recht: Bei einer Vorort-Inspektion kam ein Gericht zu dem Befund, dass "selbst mit einem Abstand von rund 80 Metern zur Quelle die Lärmbelästigung sehr hoch ist".

