Genf (AFP) Weil er nicht genug Geld für ein Zimmer hatte, hat ein Neuseeländer während eines UN-Praktikums in Genf im Zelt schlafen müssen. Es habe ihn niemand zum Übernachten im Zelt gezwungen, sagte David Hyde am Mittwoch vor Journalisten in der für ihre hohen Preise bekannten Stadt in der Schweiz. "Aber meine Umstände und die Bedingungen für dieses Praktikum machten es zu der einzigen realen Möglichkeit, die ich gesehen habe."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.