Mogadischu (AFP) Afrika ist seit einem Jahr frei von Kinderlähmung. Der letzte Fall einer Infektion mit dem hochansteckenden Virus sei in Somalia am 11. August 2014 registriert worden, teilte das UN-Kinderhilfswerk Unicef am Mittwoch mit. Die UN-Organisation, die eine Schlüsselrolle bei den Impfkampagnen zur Ausrottung der Krankheit spielt, sprach von einer "außergewöhnlichen Leistung", warnte zugleich aber, es sei noch "nicht der Endpunkt" erreicht. Die dauerhafte Ausrottung des Virus hänge von fortgesetzten Impfkampagnen ab.

