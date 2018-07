Peking (AFP) Bei mehreren Explosionen in der chinesischen Hafenstadt Tianjin sind einem Pressebericht zufolge mehr als 300 Menschen verletzt worden. Die Zeitung "Beijing News" berichtete am frühen Donnerstagmorgen, zwischen 300 und 400 Verletzte würden alleine in einem Krankenhaus behandelt. Ein Angestellter eines anderen Krankenhauses sagte der Zeitung, die neuen Patienten seien zu zahlreich, um sie zu zählen. Laut der Nachrichtenagentur Xinhua ereigneten sich die gewaltigen Explosionen gegen 23.30 Uhr Ortszeit (18.30 Uhr MESZ) in einem Lagerhaus für Gefahrgut.

