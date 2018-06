Tianjin (dpa) - Nach den schweren Explosionen im Frachthafen der nordchinesischen Stadt Tianjin steigt die Zahl der Verletzten. Die Zeitung "People's Daily" sprach auf Twitter von 300 bis 400 Verletzten. Zwei Feuerwehrleute würden vermisst. Das Unglück ereignete sich am späten Abend in Lagern für Gefahrengüter. Auf Bildern und Videos in sozialen Netzwerken waren Feuerbälle, blutverschmierte Menschen und beschädigte Gebäude zu sehen. Die Opfer wurden durch umherfliegendes Glas und Steine verletzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.