Kairo (AFP) Die mutmaßliche Hinrichtung eines 31-jährigen Kroaten durch die Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) in Ägypten hat international Empörung ausgelöst. Der Sprecher des US-Sicherheitsrates, Alistair Baskey, sagte am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP in Washington, sollte sich die Meldung vom gewaltsamen Tod der kroatischen IS-Geisel Tomislav Salopek bestätigen, wäre dies ein "brutaler Akt".

