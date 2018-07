Baku (AFP) Ein Gericht in Aserbaidschan hat in einem als politisch motiviert kritisierten Verfahren ein prominentes Aktivistenpaar zu langen Haftstrafen verurteilt. Nach Angaben ihres Anwalts wurde die langjährige Menschenrechtsaktivistin Leila Junus am Donnerstag zu achteinhalb Jahren Haft wegen "Betrugs" und "Steuerhinterziehung" verurteilt. Ihr Mann Arif erhielt demnach sieben Jahre Haft wegen derselben Vorwürfe. Der Anwalt Ramis Mamedow bezeichnete die Vorwürfe gegen die 59 und 60 Jahre alten Aktivisten als "absurd". Keine der Anschuldigungen sei im Prozess "bewiesen" worden.

