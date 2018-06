Santiago de Chile (AFP) Kurz vor Antritt seiner Haftstrafe hat sich ein Ex-General, der Chiles einstigem Diktator Augusto Pinochet diente, das Leben genommen. Hernán Ramírez starb am Donnerstagmorgen in einem Militärkrankenhaus in Santiago de Chile, nachdem er sich eine Kugel in den Kopf gejagt hatte, wie die Polizei mitteilte. Er war zu 20 Jahren Haft im Fall der Entführung und Ermordung eines früheren Chemiewaffen-Spezialisten unter Pinochet verurteilt worden, den Ramírez und andere Ex-Militärs zum Schweigen bringen wollten.

