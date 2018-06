Hongkong (AFP) Angesichts eines heftigen Gewinneinbruchs streicht der weltgrößte PC-Hersteller Lenovo weltweit 3200 Stellen. Betroffen seien Arbeitsplätze außerhalb der Produktion, insgesamt fünf Prozent der Mitarbeiter, kündigte der chinesische Konzern am Donnerstag in einer Mitteilung an die Börse in Hongkong an. Demnach soll zudem die Mobiltelefonsparte restrukturiert werden. Insgesamt wolle das Unternehmen jährlich seine Kosten um 1,35 Milliarden Dollar (1,21 Milliarden Euro) drücken.

