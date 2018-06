Passau (AFP) Im Kita-Tarifstreit hat der Chef der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Bsirske, Hoffnungen auf eine schnelle Einigung ohne neue Streiks gedämpft. "Die Beschäftigten haben mit der Mitgliederbefragung deutlich gemacht, jetzt einmal nicht in erster Linie an andere denken zu wollen, sondern an sich", sagte Bsirske der "Passauer Neuen Presse" (Donnerstagsausgabe) im Vorfeld der neuen Verhandlungsrunde. Sie wollten "Anerkennung für die anspruchsvolle Arbeit, auch materiell".

