Berlin (AFP) Trotz der anhaltenden Hitze hat die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben in diesem Sommer kaum Probleme mit ausfallenden Klimaanlagen in ihren Zügen. "Die Ausfallquote über alle ICE-Baureihen liegt während der Sommermonate Juni bis August konstant unter fünf Prozent", erklärte ein Sprecher des Konzerns am Donnerstag. Selbst an Tagen mit Hitzerekorden seien bei der ICE1-Flotte "deutlich mehr als 90 Prozent aller Klimaanlagen funktionstüchtig" gewesen.

