München (AFP) Der kleinwüchsige Schauspieler Peter Dinklage lehnt typische Zwergenrollen strikt ab. "Ich möchte eine voll durchgestaltete menschliche Figur spielen wie in ‚Game of Thrones’", sagte der 46-Jährige dem Münchner Magazin "Playboy" laut einer Meldung vom Donnerstag. Das Problem sei, dass in den meisten Fantasyfilmen "Zwerge wie eine exotische Kreatur präsentiert werden – wie Elben und Zentauren". "Aber letztere laufen nun mal nicht in der Realität herum", sagte der 1,35 Meter große Schauspieler. In der US-Serie "Game of Thrones" spielt er die Rolle des Tyrion Lennister.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.