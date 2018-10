Offenbach (AFP) Im Kita-Tarifstreit will die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mit der Vorbereitung von neuen Streiks an Kindertagesstätten beginnen. Es gebe eine "klare Weichenstellung auf eine Eskalation des Konflikts", sagte Verdi-Chef Frank Bsirske nach dem ergebnislosen Ende der Verhandlungen mit den Arbeitgebern am Donnerstag in Offenbach. Es gebe daher keine andere Möglichkeit, als sich "sehr konkret" an die Fortsetzung der Streiks zu machen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.