Offenbach (AFP) Vor Beginn der nächsten Verhandlungsrunde im Kita-Tarifstreit haben beide Seiten auf ihren bisherigen Positionen beharrt. Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Bsirske, forderte am Donnerstag in Offenbach von den Arbeitgebern erneut ein verbessertes Angebot. Der Präsident der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), Thomas Böhle, sprach sich seinerseits dafür aus, sich auf der Grundlage des von der Gewerkschaftsbasis abgelehnten Schlichterspruchs im Tarifstreit des kommunalen Sozial- und Erziehungsdienstes zu einigen. Die Verhandlungen sollen am Donnerstagmittag beginnen.

