Hagen (AFP) Der Verkauf der Parfümeriekette Douglas an den britischen Finanzinvestor CVC Capital Partners ist abgeschlossen. CVC folge damit Advent International als Mehrheitseigentümer von Douglas, teilte der Konzern am Donnerstag in Hagen mit. Zur Höhe des Kaufpreises gab es keine Angaben. Die Gründerfamilie Kreke bleibe als Gesellschafter zudem mit 15 Prozent an Douglas beteiligt.

