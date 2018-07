Münster (AFP) Ein einschlägig vorbestrafter Rechtsextremer darf in Nordrhein-Westfalen kein Rechtsreferendar und damit auch kein Richter oder Staatsanwalt werden. Der Rechtsextreme, der Mitglied im Bundesvorstand der Partei "Die Rechte" sowie der mittlerweile verbotenen "Kameradschaft Hamm" ist, sei "nicht würdig", in den juristischen Vorbereitungsdienst aufgenommen zu werden, heißt es in einem vom Oberverwaltungsgericht Münster am Donnerstag veröffentlichten Beschluss. Das Gericht bestätigte damit die Rechtsauffassung des Landes. (Az. 6 B 733/15)

