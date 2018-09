Berlin (AFP) Ein deutscher Dschihadist, der in einem Propaganda-Video der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gefesselte syrische Soldaten erschießt, ist von Sicherheitsbehörden offenbar identifiziert worden. Es handele sich um den 28-jährigen Yamin A.-Z. aus Königswinter im Rhein-Sieg-Kreis, wie die "Welt" am Donnerstag auf ihrer Internetseite berichtete. Es sei das erste Mal, dass ein deutscher Dschihadist in Syrien in einem Video bei einer Hinrichtung zu sehen ist.

