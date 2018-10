Paris (AFP) Ein Strandfest als Politikum: Ungeachtet von Protesten und unter strengen Sicherheitsvorkehrungen hat Paris seinen sommerlichen Stadtstrand am Donnerstag der israelischen Partnerstadt Tel Aviv gewidmet. 500 Polizisten wurden mobilisiert, um bei "Paris Plages" am Seine-Ufer Übergriffe und Ausschreitungen zu verhindern. Politiker von Linkspartei und Kommunisten hatten angesichts von Israels Palästinenser-Politik eine Absage des Tel Aviv gewidmeten Tags gefordert. Pro-Palästinensergruppen riefen im Vorfeld zu Störaktionen auf und wollten am Seine-Ufer eine Gegenveranstaltung mit dem Namen "Gaza Strand" abhalten.

