Lille (AFP) Im Norden Frankreichs sind fünf mutmaßliche Menschenschmuggler festgenommen worden. Wie am Donnerstag die Staatsanwaltschaft in Boulogne-sur-Mer mitteilte, sind die Verdächtigen seit Dienstag in Gewahrsam. Vier von ihnen seien albanischer Herkunft, während es sich bei der fünften Verdächtigen um eine Französin handele. Sie würden verdächtigt, Flüchtlingen geholfen zu haben, sich auf Lastwagen zu verstecken, um über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu gelangen. Nach Angaben aus Polizeikreisen hatten sie Kontakte zu einer Reihe von Fahrern der Lastwagen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.