München (SID) - Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hat derzeit angeblich kein Interesse an einer Verpflichtung von Kevin de Bruyne vom VfL Wolfsburg. "Wir werden dem VfL Wolfsburg sicher keine Kopfzerbrechen bereiten. Da kann ich Klaus Allofs beruhigen. Der Spieler ist ja auch nicht auf dem Markt. Wir werden da zu 100 Prozent nicht reingrätschen", sagte Klub-Chef Karl-Heinz Rummenigge am Donnerstag.

De Bruyne besitzt in Wolfsburg einen Vertrag bis 2019. "Ich bin ein Freund davon, Vertragslaufzeiten zu respektieren", sagte Rummenigge.

De Bruyne selbst werde in Wolfsburg derweil auch nicht offiziell um Freigabe bitten, um einen möglichen Wechsel zum englischen Vize-Meister Manchester City zu forcieren. "Das würden wir nicht tun. Wir haben eine gute Beziehung zu Wolfsburg und so etwas ist in Deutschlands nicht üblich", sagte de Bruynes Agent Patrick De Koster der englischen Tageszeitung The Guardian.