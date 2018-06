Genf (AFP) Der Flüchtlingsandrang in Griechenland ist nach Einschätzung der Internationalen Organisation für Migration (IOM) auf das Vorgehen der türkischen Behörden gegen sogenannte Geisterschiffe mit Ziel Italien zurückzuführen. Anstelle mit großen Frachtschiffen Italien anzusteuern, würden viele Flüchtlinge nun gezwungen sein, in kleinen Booten den kürzeren Weg von der Türkei durch das Ägäische Meer auf eine der griechischen Inseln zu nehmen, sagte der IOM-Sprecher Joel Millman am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP.

